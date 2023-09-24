Жіноча збірна України з волейболу здобула першу перемогу у кваліфікації на Олімпіаду-2024
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. У суботу, 23 вересня, жіноча збірна України з волейболу провела 6-й матч у рамках кваліфікації на Олімпійські ігри-2024. Українки обіграли Чехію – 3:1. Це перша перемога української збірної на цьому турнірі, пише суспільне Спорт, передає УНН.
Деталі
Україна програла до цього усі 5 матчів у кваліфікації – Китаю (0:3), Сербії (0:3), Домініканській Республіці (0:3), Нідерландам (0:3) та Канаді (1:3). Збірну ще чекає матч з Мексикою.
Для виходу на Олімпіаду необхідно посісти місце в топ-2 своєї групи.
Як минув матч Чехія - Україна
До середини першого сету Чехія забезпечила собі перевагу у 8 очок, а за підсумками партії взагалі розгромила Україну - 25:12.
На початку другого сету чешки вийшли вперед, однак українки перехопили ініціативу та вперше в матчі повели з рахунком 5:4.
Після цього "синьо-жовті" на протязі всієї партії зберігали перевагу у 2-4 очки. В кінці сету Чехія відігралась, однак два вирішальні очки залишились за Україною - 25:23 на її користь.
Другий сет у підсумку виявився ключовим в матчі. Після нього українки заволоділи контролем над грою та забрали дві останні партії - 25:18 та 25:15. Найрезультативнішою на майданчику у складі українок стала Світлана Дорсман - 20 очок.