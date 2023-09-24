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Женская сборная Украины по волейболу одержала первую победу в квалификации на Олимпиаду-2024

Киев • УНН

 • 246336 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. В субботу, 23 сентября, женская сборная Украины по волейболу провела 6-й матч в рамках квалификации на Олимпийские игры-2024. Украинки обыграли Чехию – 3:1. Это первая победа украинской сборной на этом турнире, пишет суспільне Спорт, передает УНН.

Детали

Украина проиграла до этого все 5 матчей в квалификации – Китаю (0:3), Сербии (0:3), Доминиканской Республике (0:3), Нидерландам (0:3) и Канаде (1:3). Сборной еще предстоит матч с Мексикой.

Для выхода на Олимпиаду необходимо занять место в топ-2 своей группы.

Как прошел матч Чехия - Украина

К середине первого сета Чехия обеспечила себе преимущество в 8 очков, а по итогам партии вообще разгромила Украину - 25:12.

В начале второго сета чешки вышли вперед, однако украинки перехватили инициативу и впервые в матче повели со счетом 5:4.

После этого "сине-желтые" на протяжении всей партии сохраняли преимущество в 2-4 очка. В конце сета Чехия отыгралась, однако два решающих очка остались за Украиной - 25:23 в ее пользу.

Второй сет в итоге оказался ключевым в матче. После него украинки завладели контролем над игрой и забрали две последние партии - 25:18 и 25:15. Самой результативной на площадке в составе украинок стала Светлана Дорсман - 20 очков.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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