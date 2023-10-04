Украинская сборная по волейболу проиграла в третьем матче олимпийского отбора
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Украинская сборная потеряла одну позицию в таблице квалификационной группы, завершив матч Италия — Украина со счетом 3:0 (25:23, 25:16, 25:16) в пользу итальянцев. Об этом пишет Суспильне. Спорт, передает УНН.
Детали
Сборная Украины по волейболу провела свой третий матч в олимпийском отборе среди мужчин. Украинцы по итогам трех сетов уступили Италии.
Стартовав в квалификации с разгромного поражения от Кубы (0:3), команда Угиса Крастиньша уже во втором туре убедительно одолела Иран (3:0). В промежуточном зачете своей группы украинцы поднялись на пятое промежуточное место.
Третьим соперником Украины в отборе стал действующий чемпион мира Италия. К встрече команда Фердинандо Де Джорджи подходила с максимальным заделом в шесть очков после стартовых двух побед.
Хронология матча
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Украина восстановила паритет уже при счете 22:22 во время первого сета. Но итальянцы вскоре вышли на сетболы и реализовали второй из них.
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Решающее преимущество в пользу фаворитов матча создал блок, принесший Италии сразу семь очков. Зато украинская сборная чаще выбивала соперника ударами с игры — 13:9 по этому показателю.
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Во втором сете Италия перехватила инициативу уже при ничейном счете 11:11. Серия из пяти результативных розыгрышей подряд обеспечила команде Де Джорджи комфортное преимущество, с которым они "закрывали" партию — 25:16.
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В решающей партии итальянцы начали наращивать преимущество на экваторе сета. На матчболы соперник Украины выходил уже при счете 24:16, завершив поединок ударом навылет — 3:0.
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Италия в итоге превзошла Украину по всем статистическим показателям с наиболее ощутимой разницей в эйсах (9:2). В составе "сине-желтых" лучшую результативность — 11 очков — продемонстрировал доигровщик Тимофей Полуян.
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Напомним
В субботу, 23 сентября, женская сборная Украины по волейболу провела 6-й матч в рамках квалификации на Олимпийские игры-2024. Украинки обыграли Чехию – 3:1. Это была первая победа украинской сборной на этом турнире.