Украинская сборная по волейболу проиграла в третьем матче олимпийского отбора

Детали

Сборная Украины по волейболу провела свой третий матч в олимпийском отборе среди мужчин. Украинцы по итогам трех сетов уступили Италии.

Стартовав в квалификации с разгромного поражения от Кубы (0:3), команда Угиса Крастиньша уже во втором туре убедительно одолела Иран (3:0). В промежуточном зачете своей группы украинцы поднялись на пятое промежуточное место.

Третьим соперником Украины в отборе стал действующий чемпион мира Италия. К встрече команда Фердинандо Де Джорджи подходила с максимальным заделом в шесть очков после стартовых двух побед.

Хронология матча



Украина восстановила паритет уже при счете 22:22 во время первого сета. Но итальянцы вскоре вышли на сетболы и реализовали второй из них.



Решающее преимущество в пользу фаворитов матча создал блок, принесший Италии сразу семь очков. Зато украинская сборная чаще выбивала соперника ударами с игры — 13:9 по этому показателю.



Во втором сете Италия перехватила инициативу уже при ничейном счете 11:11. Серия из пяти результативных розыгрышей подряд обеспечила команде Де Джорджи комфортное преимущество, с которым они "закрывали" партию — 25:16.



В решающей партии итальянцы начали наращивать преимущество на экваторе сета. На матчболы соперник Украины выходил уже при счете 24:16, завершив поединок ударом навылет — 3:0.



Италия в итоге превзошла Украину по всем статистическим показателям с наиболее ощутимой разницей в эйсах (9:2). В составе "сине-желтых" лучшую результативность — 11 очков — продемонстрировал доигровщик Тимофей Полуян.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сборная Украины впервые получила первенство на чемпионате мира по пляжному футболу

Напомним

В субботу, 23 сентября, женская сборная Украины по волейболу провела 6-й матч в рамках квалификации на Олимпийские игры-2024. Украинки обыграли Чехию – 3:1. Это была первая победа украинской сборной на этом турнире.