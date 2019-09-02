Українська тенісистка здобула другу звитягу в парному розряді на US Open
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Українка Людмила Кіченок в парі з латвійкою Оленою Остапенко на Відкритому чемпіонаті США з тенісу вийшли в третій раунд парного розряду, повідомляє УНН з посиланням на ФТУ.
В першому колі Людмила й Олена пройшли уродженку Миколаєва Катерину Козлову й Анастасію Потапову з Росії – 6:4, 7:6 (10:8). В другому – Ралуку Олару та Цяюксюн Ян (6:3, 6:4).
Інші українські тенісистки, які брали участь в парному розряді, свої виступи вже припинили. Даяна Ястремська в парі з олімпійською чемпіонкою Монікою Пуіг поступилися в першому колі Юлії Путінцевій з Анною Калінською – 6:3, 4:6, 3:6. Надія Кіченок з Ебігайл Спірз на старті обіграли американський дует у складі Усу Мейтейн Аканада та Хейлі Картер – 6:1, 6:3. Але в другому раунді не змогли впоратися з восьмими сіяними Вікторією Азаренка та Ешлі Барті – 3:6, 6:3, 6:7 (10:12).
Нагадаємо, що у чоловіків українці не змогли зайти далеко по турнірній таблиці.