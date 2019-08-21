Єдиний українець вилетів на старті розіграшу "US Open"

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Киянин Сергій Стаховський невдало провів перший поєдинок заключного турніру сезону категорії "Великого Шолому" – Відкритий чемпіонат США з тенісу, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.

Перший номер чоловічого тенісу України у першому колі кваліфікації поступився іспанцеві Николі Куну — 4:6, 4:6.

Зустріч тривала годину і 16 хвилин, 146 ракетка світу за цей час подав 6 ейсів, зробив 3 подвійні помилки і реалізував єдиний з 3 брейків.

Примітно, що в одиночному розряді чоловічої сітки “US Open” Стаховський був єдиним представником України.

Відзначимо, що у жіночій кваліфікації на старті поступилася наша Ангеліна Калініна — поразка від американки Анн Лі — 0:6, 3:6.

Українські Національні Новини

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