Единственный украинец вылетел на старте розыгрыша "US Open"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Киевлянин Сергей Стаховский неудачно провел первый поединок заключительного турнира сезона категории "Большого Шлема" - Открытый чемпионат США по теннису, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
Первый номер мужского тенниса Украины в первом круге квалификации уступил испанцу Николе Куну — 4:6, 4:6.
Встреча продолжалась час и 16 минут, 146 ракетка мира за это время подал 6 эйсов, сделал 3 двойные ошибки и реализовал единственный из 3 брейков.
Примечательно, что в одиночном разряде мужской сетки “US Open” Стаховский был единственным представителем Украины.
Отметим, что в женской квалификации на старте уступила наша Ангелина Калинина — поражение от американки Энн Ли — 0:6, 3:6.