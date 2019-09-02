Украинская теннисистка одержала вторую победу в парном разряде на US Open

В первом круге Людмила и Елена прошли уроженку Николаева Екатерина Козлову и Анастасию Потапову из России - 6:4, 7:6 (10:8). Во втором - Ралуку Олару и Цяюксюн Ян (6:3, 6:4).

Другие украинские теннисистки, которые принимали участие в парном разряде, свои выступления уже прекратили. Даяна Ястремская в паре с олимпийской чемпионкой Моникой Пуиг уступили в первом круге Юлии Путинцев с Анной Калинский - 6:3, 4:6, 3:6. Надежда Киченок с Эбигайл Спирс на старте обыграли американский дуэт в составе Усу Мейтейн Аканада и Хейли Картер - 6:1, 6:3. Но во втором раунде не смогли справиться с восьмыми сеяными Викторией Азаренко и Эшли Барти - 3:6, 6:3, 6:7 (10:12).

Напомним, что у мужчин украинцы не смогли зайти далеко по турнирной таблице.