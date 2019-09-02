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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 23783 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 115772 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 126532 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 117861 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 123081 просмотра

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6 марта, 07:39 • 126991 просмотра

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5 марта, 17:33 • 151997 просмотра

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Украинская теннисистка одержала вторую победу в парном разряде на US Open

Украинская теннисистка одержала вторую победу в парном разряде на US Open

Киев  •  УНН

 • 8023 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Украинка Людмила Киченок в паре с латвийкой Еленой Остапенко на Открытом чемпионате США по теннису вышли в третий раунд парного разряда, сообщает УНН со ссылкой на ФТУ.

В первом круге Людмила и Елена прошли уроженку Николаева Екатерина Козлову и Анастасию Потапову из России - 6:4, 7:6 (10:8). Во втором - Ралуку Олару и Цяюксюн Ян (6:3, 6:4).

Другие украинские теннисистки, которые принимали участие в парном разряде, свои выступления уже прекратили. Даяна Ястремская в паре с олимпийской чемпионкой Моникой Пуиг уступили в первом круге Юлии Путинцев с Анной Калинский - 6:3, 4:6, 3:6. Надежда Киченок с Эбигайл Спирс на старте обыграли американский дуэт в составе Усу Мейтейн Аканада и Хейли Картер - 6:1, 6:3. Но во втором раунде не смогли справиться с восьмыми сеяными Викторией Азаренко и Эшли Барти - 3:6, 6:3, 6:7 (10:12).

Напомним, что у мужчин украинцы не смогли зайти далеко по турнирной таблице.

Украинские Национальные Новости

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