Українська тенісистка з перемоги стартувала на змаганнях у Дубаї
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Тенісистка з України Катерина Завацька провела стартовий поєдинок крупного турніру категорії ITF з призовим фондом 100 тис. дол. на кортах в Дубаї (ОАЕ), повідомляє УНН з посиланням на сайт ITF.
18-річна уродженка міста Рівне завдала поразки чешці Моніці Кілнаровій у першому раунді основної сітки – 6:4, 6:4.
Ім'я наступного суперниці Завацької стане відомим, коли завершиться зустріч між третьою сіяною німкенею Тетяною Марією і Кайей Юван зі Словенії.
Зауважимо, що на турнірі виступає одна тенісистка з топ-50 світового рейтингу – перша сіяна Крістіна Младеновіч з Франції (43).
Нагадаємо, на початку листопада українка Еліна Світоліна зберегла звання четвертої ракетки світу.