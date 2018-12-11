Украинская теннисистка с победы стартовала на соревнованиях в Дубае
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Теннисистка из Украины Екатерина Завацкая провела стартовый поединок крупного турнира категории ITF с призовым фондом 100 тыс. долл. на кортах в Дубае (ОАЭ), сообщает УНН со ссылкой на сайт ITF.
18-летняя уроженка города Ровно нанесла поражение чешке Монике Килнаровой в первом раунде основной сетки - 6:4, 6:4.
Имя следующего соперницы Завацкой станет известным, когда завершится встреча между третьей сеяной немкой Татьяной Марией и Кайей Юван из Словении.
Заметим, что на турнире выступает одна теннисистка из топ-50 мирового рейтинга - первая сеяная Младенович из Франции (43).
Напомним, в начале ноября украинка Элина Свитолина сохранила звание четвертой ракетки мира.