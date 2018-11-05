Світоліна зберегла звання четвертої ракетки світу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Українська тенісистка Еліна Світоліна в оновленому рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) зберегла четверте місце, передає УНН.
В оновленому рейтингу на 5 листопада Е.Світоліна залишилась на четвертому місці. Випереджають українку Сімона Халеп (Румунія), Ангеліка Кербер (Німеччина), Каролін Возняцкі (Данія).
Окрім Світоліної, до топ-100 наразі входять ще три українські тенісистки: Леся Цуренко (зберегла 27-ме місце), Даяна Ястремська (зберегла 60-те місце) та Катерина Козлова (піднялась на пять сходинок - 99-та).
Українка Ангеліна Калініна наразі 110-та (-1), Марта Костюк - 118-та (+1), Катерина Бондаренко - 132-га, Катаріна Завацька - 193-тя (-2).
Як повідомляв УНН, Національний олімпійський комітет України відзначив тенісистку Еліну Світоліну спеціальною високою нагородою "Гордість України".