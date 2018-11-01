Світоліну нагородили званням "Гордість України"

В жовтні талановита українка, перша ракетка країни і четверта ракетка світу досягла видатних результатів. Вона встановила історичне досягнення, здобувши перемогу у підсумковому турнірі жіночої тенісної асоціації (WTA), що зібрав у Сінгапурі 8 найкращих тенісисток Планети.



Світоліна стала першою тенісисткою з України, яка перемогла в цих дуже престижних змаганнях.



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Примітно, що раніше спеціальної нагороди Олімпійського комітету "Гордість України" були удостоєні сестри Олена та Катерина Бондаренко, які вперше в історії вітчизняного тенісу здобули перемогу в парному розряді одного із чотирьох турнірів Великого Шолому – відкритому чемпіонаті Австралії, й легкоатлетка Наталія Добринська - за здобуття титулу чемпіонки світу й встановлення нового світового рекорду у легкоатлетичному багатоборстві, який до цього протримався 20 років.