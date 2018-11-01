Свитолину наградили званием "Гордость Украины"

В октябре талантливая украинка, первая ракетка страны и четвертая ракетка мира достигла выдающихся результатов. Она установила историческое достижение, победив в итоговом турнире женской теннисной ассоциации (WTA), который собрал в Сингапуре 8 лучших теннисисток планеты.



Свитолина стала первой теннисисткой из Украины, которая победила в этих очень престижных соревнованиях.



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Примечательно, что ранее специальной награды Олимпийского комитета "Гордость Украины" были удостоены сестры Елена и Екатерина Бондаренко, которые впервые в истории отечественного тенниса одержали победу в парном разряде одного из четырех турниров Большого Шлема - открытом чемпионате Австралии, и легкоатлетка Наталья Добрынская - за получение титула чемпионки мира и установления нового мирового рекорда в легкоатлетическом многоборье, который до этого продержался 20 лет.