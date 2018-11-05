Свитолина сохранила звание четвертой ракетки мира
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Украинская теннисистка Элина Свитолина в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) сохранила четвертое место, передает УНН.
В обновленном рейтинге на 5 ноября Э.Свитолина осталась на четвертом месте. Опережают украинку Симона Халеп (Румыния), Ангелика Кербер (Германия), Каролин Возняцки (Дания).
Кроме Свитолиной, в топ-100 в настоящее время входят еще три украинские теннисистки Леся Цуренко (сохранила 27-е место), Даяна Ястремская (сохранила 60-е место) и Екатерина Козлова (поднялась на пять ступенек - 99-я).
Украинка Ангелина Калинина на данный момент 110-я (-1), Марта Костюк - 118-я (+1), Екатерина Бондаренко - 132-я, Катарина Завацкая - 193-я (-2).
Как сообщал УНН, Национальный олимпийский комитет Украины отметил теннисистку Элина Свитолина специальной высокой наградой "Гордость Украины".