Свитолина сохранила звание четвертой ракетки мира

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 27422 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 110808 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 118863 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 157815 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 149307 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138862 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129483 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 175280 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118185 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141717 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Свитолина сохранила звание четвертой ракетки мира

Свитолина сохранила звание четвертой ракетки мира

Киев  •  УНН

 • 9571 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Украинская теннисистка Элина Свитолина в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) сохранила четвертое место, передает УНН.

В обновленном рейтинге на 5 ноября Э.Свитолина осталась на четвертом месте. Опережают украинку Симона Халеп (Румыния), Ангелика Кербер (Германия), Каролин Возняцки (Дания).

Кроме Свитолиной, в топ-100 в настоящее время входят еще три украинские теннисистки Леся Цуренко (сохранила 27-е место), Даяна Ястремская (сохранила 60-е место) и Екатерина Козлова (поднялась на пять ступенек - 99-я).

Украинка Ангелина Калинина на данный момент 110-я (-1), Марта Костюк - 118-я (+1), Екатерина Бондаренко - 132-я, Катарина Завацкая - 193-я (-2).

Как сообщал УНН, Национальный олимпийский комитет Украины отметил теннисистку Элина Свитолина специальной высокой наградой "Гордость Украины".

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