Українська тенісистка вперше за два роки дійшла до 1/4 фіналу змагань у Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Українська тенісистка Дар’я Лопатецька вперше з липня 2018 року взяла участь у змаганнях ITF категорії W15, передає УНН з посиланням на ФТУ.
Цього тижня вона посіяна під другим номером на турнірі, що проходить в Анталії. Харків’янка легко впоралася на старті з місцевою тенісисткою Догаю Туркмен — 6:3, 6:1, а от боротьба за чвертьфінал вийшла більш складно. Для перемоги над німкенею Анєю Вілдгрубер Дар’ї знадобилися три сети — 4:6, 6:1, 6:4.
Наступною суперницею Лопатецької стане представниця Туреччини Іпек Оз.
Додамо, це буде перший чвертьфінал для 17-річної харків’янки з квітня минулого року, коли вона стала фіналісткою на 25-тисячнику в Італії.