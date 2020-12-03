Українська тенісистка вперше за два роки дійшла до 1/4 фіналу змагань у Туреччині

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Українська тенісистка Дар’я Лопатецька вперше з липня 2018 року взяла участь у змаганнях ITF категорії W15, передає УНН з посиланням на ФТУ.

Цього тижня вона посіяна під другим номером на турнірі, що проходить в Анталії. Харків’янка легко впоралася на старті з місцевою тенісисткою Догаю Туркмен — 6:3, 6:1, а от боротьба за чвертьфінал вийшла більш складно. Для перемоги над німкенею Анєю Вілдгрубер Дар’ї знадобилися три сети — 4:6, 6:1, 6:4.

Наступною суперницею Лопатецької стане представниця Туреччини Іпек Оз.

Додамо, це буде перший чвертьфінал для 17-річної харків’янки з квітня минулого року, коли вона стала фіналісткою на 25-тисячнику в Італії.

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