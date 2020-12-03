Українська тенісистка вперше за два роки дійшла до 1/4 фіналу змагань у Туреччині

Цього тижня вона посіяна під другим номером на турнірі, що проходить в Анталії. Харків’янка легко впоралася на старті з місцевою тенісисткою Догаю Туркмен — 6:3, 6:1, а от боротьба за чвертьфінал вийшла більш складно. Для перемоги над німкенею Анєю Вілдгрубер Дар’ї знадобилися три сети — 4:6, 6:1, 6:4.

Наступною суперницею Лопатецької стане представниця Туреччини Іпек Оз.

Додамо, це буде перший чвертьфінал для 17-річної харків’янки з квітня минулого року, коли вона стала фіналісткою на 25-тисячнику в Італії.