Украинская теннисистка впервые за два года дошла до 1/4 финала соревнований в Турции

На этой неделе она посеяна под вторым номером на турнире, проходящем в Анталии. Харьковчанка легко справилась на старте с местной теннисисткой Догаей Туркмен — 6:3, 6:1, а вот борьба за четвертьфинал вышла более сложной. Для победы над немкой Анею Вилдгрубер Дарье понадобились три сета — 4:6, 6:1, 6:4.

Следующей соперницей Лопатецкой станет представительница Турции Ипек Оз.

Добавим, это будет первый четвертьфинал для 17-летней харьковчанки с апреля прошлого года, когда она стала финалисткой на 25-тысячнике в Италии.