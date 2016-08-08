Українська сторона повідомила ОБСЄ про “Гради” і танки бойовиків на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Українська сторона повідомила представників спеціальної моніторингової місії ОБСЄ про танки і “Гради” бойовиків на Донеччині. Про це йдеться у повідомленні головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook, передає УНН.
“Українською стороною надана інформація представникам спеціальної моніторингової місії ОБСЄ про наявність танків, артилерійських систем калібром понад 100 міліметрів та реактивних систем залпового вогню „Град“ у районах населених пунктів Лозове та Донецьк”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, за даними прес-центру штабу АТО, за добу, з 7 на 8 серпня, бойовики 61 раз обстріляли позиції українських військових.