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Українська сторона повідомила ОБСЄ про “Гради” і танки бойовиків на Донеччині

Українська сторона повідомила ОБСЄ про “Гради” і танки бойовиків на Донеччині

Київ • УНН

 • 6797 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Українська сторона повідомила представників спеціальної моніторингової місії ОБСЄ про танки і “Гради” бойовиків на Донеччині. Про це йдеться у повідомленні головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook, передає УНН.

“Українською стороною надана інформація представникам спеціальної моніторингової місії ОБСЄ про наявність танків, артилерійських систем калібром понад 100 міліметрів та реактивних систем залпового вогню „Град“ у районах населених пунктів Лозове та Донецьк”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, за даними прес-центру штабу АТО, за добу, з 7 на 8 серпня, бойовики 61 раз обстріляли позиції українських військових.

Українські Національні Новини

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