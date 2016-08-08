Украинская сторона сообщила ОБСЕ о "Градах" и танках боевиков в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Украинская сторона сообщила представителям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ о танках и "Градах" боевиков в Донецкой области. Об этом говорится в сообщении главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook, передает УНН.
"Украинская сторона предоставила информацию представителям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ о наличии танков, артиллерийских систем калибром более 100 миллиметров и реактивных систем залпового огня "Град" в районах населенных пунктов Лозовое и Донецк", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, по данным пресс-центра штаба АТО за сутки, с 7 на 8 августа, боевики 61 раз обстреляли позиции украинских военных.