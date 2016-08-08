Украинская сторона сообщила ОБСЕ о "Градах" и танках боевиков в Донецкой области

КИЕВ. 8 августа. УНН. Украинская сторона сообщила представителям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ о танках и "Градах" боевиков в Донецкой области. Об этом говорится в сообщении главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook, передает УНН.