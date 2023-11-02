Українська ППО за жовтень збила 228 "шахедів", 8 крилатих ракет та 11 ракет Х-59
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Статистикою збиття російських ударних дронів та ракет впродовж жовтня похвалились в Офісі Президента України, передає УНН.
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У пропонованій Єрмаком графіці наочно видно скільки росіяни запустили по Україна ударних бпла та ракет, та яку їхню кількість вдалось знешкодити у повітрі нашим силам ППО.
Тож, кількість запущених росіянами по Україні шахедів і ракет за жовтень 2023:
Із 243 бпла типу “Shahed-136/131”, що атакували нашу державу, захисники неба знищили 228.
Українські зентіники збили 11 з 15 керованих авіаційних ракет типу Х-59.
Оборонці неба також ліквідували 8 з 9 російських крилатих ракет, що летіли в Україну.
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За даними речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, противник одночасно намагається атакувати, та прослідковує слабкі місця у системі протиповітряної оборони.
Однак, на появу в Україні ракет дальнього радіусу дії ATACMS: росія відреагувала відведенням техніки та озброєння із зон потенційного ураження.