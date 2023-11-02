Данілов пояснив, чому Україна буде орендувати системи ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Надання систем ППО в оренду – це юридично спрощена процедура, яка дозволить Україні захистити небо від російської навали. Про це в ефірі телемарафону сказав секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, передає кореспондент УНН.
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«У передачі засобів ППО в оренду нічого дивного немає і не треба з цього робити таємницю. Для того щоб відбулась передача, мають бути певні юридичні процедури. Надання в тимчасову оренду – це спрощена процедура, набагато легша, ніж пояснювати політикам в інших країнах, що це не на завжди, а на певний період часу. Нам треба захистити небо, захистити наших громадян від цієї навали», - сказав Олексій Данілов.
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Він зазначив, що серед варіантів юридичного оформлення військової допомоги є такі можливості як купівля засобів за бюджетні кошти України, допомога від партнерів, а також юридична процедура оренди, коли Україна на той чи інший період часу буде отримувати засоби протиповітряної оборони для проходження складного періоду.
Секретар РНБО додав, що незабаром ЗСУ отримають від партнерів додаткові засоби ПВО. Він вважає, що РФ, ймовірно, почне завдавати ударів по енергоінфраструктурі України із настанням холодів та зниженням температури.
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