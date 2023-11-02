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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Данилов объяснил, почему Украина будет арендовать системы ПВО

Киев • УНН

 • 137349 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Предоставление систем ПВО в аренду – это юридически упрощенная процедура, которая позволит Украине защитить небо от российского нашествия. Об этом в эфире телемарафона сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает корреспондент УНН.

Данилов объяснил, почему Украина будет арендовать системы ПВО

Цитата

«В передаче средств ПВО в аренду ничего удивительного нет и не надо из этого делать тайну. Для того чтобы состоялась передача, должны быть определенные юридические процедуры. Предоставление во временную аренду – это упрощенная процедура, гораздо легче, чем объяснять политикам в других странах, что это не навсегда, а на определенный период времени. Нам надо защитить небо, защитить наших граждан от этого нашествия», - сказал Алексей Данилов.

Детали

Он отметил, что среди вариантов юридического оформления военной помощи есть такие возможности как покупка средств за бюджетные средства Украины, помощь от партнеров, а также юридическая процедура аренды, когда Украина на тот или иной период времени будет получать средства противовоздушной обороны для прохождения сложного периода.

Секретарь СНБО добавил, что вскоре ВСУ получат от партнеров дополнительные средства ПВО. Он считает, что РФ, вероятно, начнет наносить удары по энергоинфраструктуре Украины с наступлением холодов и снижением температуры.

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