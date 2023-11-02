Ігнат про появу ATACMS: росія була змушена відреагувати та відвести техніку із зон потенційного ураження
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. На появу в Україні ракет дальнього радіусу дії росія відреагувала відведенням техніки та озброєння. Про це в ефірі телемарафону сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає кореспондент УНН.
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«Коли у противника з’являються засоби ураження дальнього радіусу дії, на це потрібно реагувати. Противник відреагував відведенням техніки та озброєння подалі від зони потенційного ураження. Так само він буде реагувати, коли в Україні з’являться літаки F-16, які будуть здатні з повітря протидіяти російській авіації», - сказав Юрій Ігнат.
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Він уточнив, що подібний результат був після отримання крилатих ракет, наслідки роботи яких усі бачили, і після чого російський флот відійшов на бази на території рф.
Нагадаємо
У жовтні Україна вперше застосувала ATACMS, поціливши у ворожі аеродроми у Бердянську та Луганську. Розвідка Міноборони Британії дійшла висновку, що застосування цієї зброї вплине на здатність росії як оборонятися, так і вести подальші наступальні дії.
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