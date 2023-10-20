Україна вперше застосувала американські ATACMS: у Міноборони Британії оцінили наслідки для росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Атака України на ворожі аеродроми у Бердянську та Луганську, ймовірно, американськими ракетами ATACMS вплине на здатність росії як оборонятися, так і вести подальші наступальні дії. Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Британії за 20 жовтня, повідомляє УНН.
Деталі
17 жовтня на аеродромах тимчасово окупованих Бердянська Запорізької області і Луганська Луганської області українці війська уразили, зокрема, 9 гелікоптерів, ППО, посадкові смуги та склад боєприпасів.
Україна стверджує, що вперше застосувала надані США армійські тактичні ракети великої дальності (ATACMS).
В британській розвідці зазначають: з огляду на те, що російська авіаційна підтримка з повітря була вкрай слабкою, в умовах українського наступу російські оборонні рубежі все більше покладаються на підтримку вертольотів.
«Бердянськ використовувався як основна передова оперативна база на південному напрямку, забезпечуючи як логістику, так і наступальні/оборонні можливості. Якщо ці втрати підтвердяться, то досить імовірно, що вони вплинуть на здатність росії як оборонятися, так і вести подальші наступальні дії на цьому напрямку», - йдеться у повідомленні.
Британська розвідка зазначає, що з огляду на поточне навантаження на російське військове виробництво, втрату вертольотів буде важко заповнити в короткостроковій і середньостроковій перспективі. Втрата вертольотів також, імовірно, створить додаткове навантаження на російських льотчиків і авіапарк, які вже майже напевно відчувають бойову втому і проблеми з технічним обслуговуванням.
«Існує реальна можливість того, що цей удар змусить росію знову перемістити свої оперативні бази і командні пункти управління далі від лінії фронту, що збільшить навантаження на логістичні ланцюжки», - вказали в Міноборони Британії.
Доповнення
В Міністерстві оборони США повідомили, що далекобійні ракети ATACMS мають застосовуватись виключно на території України. При цьому речник Пентагону генерал Патрік Райдер у заяві не назвав точну кількість ракет, які отримала Україна.