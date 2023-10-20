Украина впервые применила американские ATACMS: в Минобороны Британии оценили последствия для россиян

Детали

17 октября на аэродромах временно оккупированных Бердянска Запорожской области и Луганска Луганской области украинские войска поразили, в частности, 9 вертолётов, ПВО, посадочные полосы и склад боеприпасов.

Украина утверждает, что впервые применила предоставленные США армейские тактические ракеты большой дальности (ATACMS).

В британской разведке отмечают: учитывая то, что российская авиационная поддержка с воздуха была крайне слабой, в условиях украинского наступления российские оборонительные рубежи все больше полагаются на поддержку вертолетов.

«Бердянск использовался как основная передовая оперативная база на южном направлении, обеспечивая как логистику, так и наступательные/оборонительные возможности. Если эти потери подтвердятся, то весьма вероятно, что они повлияют на способность россии как обороняться, так и вести дальнейшие наступательные действия на этом направлении», - говорится в сообщении.

Британская разведка отмечает, что учитывая текущую нагрузку на российское военное производство, потерю вертолетов будет трудно восполнить в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Потеря вертолетов также, вероятно, создаст дополнительную нагрузку на российских летчиков и авиапарк, которые уже почти наверняка испытывают боевую усталость и проблемы с техническим обслуживанием.

«Существует реальная возможность того, что этот удар заставит россию снова переместить свои оперативные базы и командные пункты управления дальше от линии фронта, что увеличит нагрузку на логистические цепочки», - указали в Минобороны Британии.

Дополнение

В Министерстве обороны США сообщили, что дальнобойные ракеты ATACMS должны применяться исключительно на территории Украины. При этом представитель Пентагона генерал Патрик Райдер в заявлении не назвал точное количество ракет, которые получила Украина.