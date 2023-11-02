Игнат о появлении ATACMS: россия была вынуждена отреагировать и отвести технику из зон потенциального поражения
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. На появление в Украине ракет дальнего радиуса действия россия отреагировала отводом техники и вооружения. Об этом в эфире телемарафона сказал представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает корреспондент УНН.
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«Когда у противника появляются средства поражения дальнего радиуса действия, на это нужно реагировать. Противник отреагировал отводом техники и вооружения подальше от зоны потенциального поражения. Так же он будет реагировать, когда в Украине появятся самолеты F-16, которые будут способны с воздуха противодействовать российской авиации», - сказал Юрий Игнат.
Детали
Он уточнил, что подобный результат был после получения крылатых ракет, последствия работы которых все видели, и после чего российский флот отошел на базы на территории рф.
Напомним
В октябре Украина впервые применила ATACMS, попав во вражеские аэродромы в Бердянске и Луганске. Разведка Минобороны Великобритании пришла к выводу, что применение этого оружия повлияет на способность hоссии как обороняться, так и вести дальнейшие наступательные действия.
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