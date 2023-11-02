Игнат о появлении ATACMS: россия была вынуждена отреагировать и отвести технику из зон потенциального поражения

$41.080.11
45.050.50
ukru
Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив
10:26 • 18883 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

08:53 • 31382 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 117096 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 42721 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 101667 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 157689 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 151797 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 153785 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 159653 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 168001 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
6.2м/с
40%
Популярные новости

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 56457 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 53894 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 57045 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 51883 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 61265 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 18891 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 61366 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 117109 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 236133 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 288974 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 10880 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 43997 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 43160 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 56567 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 77786 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

Игнат о появлении ATACMS: россия была вынуждена отреагировать и отвести технику из зон потенциального поражения

Киев • УНН

 • 124369 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. На появление в Украине ракет дальнего радиуса действия россия отреагировала отводом техники и вооружения. Об этом в эфире телемарафона сказал представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает корреспондент УНН.

Игнат о появлении ATACMS: россия была вынуждена отреагировать и отвести технику из зон потенциального поражения

Цитата

«Когда у противника появляются средства поражения дальнего радиуса действия, на это нужно реагировать. Противник отреагировал отводом техники и вооружения подальше от зоны потенциального поражения. Так же он будет реагировать, когда в Украине появятся самолеты F-16, которые будут способны с воздуха противодействовать российской авиации», - сказал Юрий Игнат.

Детали

Он уточнил, что подобный результат был после получения крылатых ракет, последствия работы которых все видели, и после чего российский флот отошел на базы на территории рф.

Напомним

В октябре Украина впервые применила ATACMS, попав во вражеские аэродромы в Бердянске и Луганске. Разведка Минобороны Великобритании пришла к выводу, что применение этого оружия повлияет на способность hоссии как обороняться, так и вести дальнейшие наступательные действия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кулеба заявил, что Украина будет получать ракеты ATACMS на постоянной основе

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война
Brent
$64.21
Bitcoin
$78,892.50
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$35.92
Золото
$3,021.84
Ethereum
$1,566.18