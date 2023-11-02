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Украинская ПВО за октябрь сбила 228 "шахедов", 8 крылатых ракет и 11 ракет Х-59

Киев • УНН

 • 160265 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Статистикой сбивания российских ударных дронов и ракет похвастались в Офисе Президента Украины, передает УНН.

Украинская ПВО за октябрь сбила 228 "шахедов", 8 крылатых ракет и 11 ракет Х-59

Детали

В предлагаемой Ермаком графике наглядно видно сколько россияне запустили по Украине ударных бпла и ракет, и какое их количество удалось обезвредить в воздухе нашим силам ПВО.

Поэтому, количество запущенных россиянами по Украине шахедов и ракет за октябрь 2023 года:

Из 243 бпла типа “Shahed-136/131”, атаковавших наше государство, защитники неба уничтожили 228.

Украинские зенитчики сбили 11 из 15 управляемых авиационных ракет типа Х-59.

Защитники неба также ликвидировали 8 из 9 российских крылатых ракет, летевших в Украину.

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Дополнительно

По данным спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, противник одновременно пытается атаковать, и прослеживает слабые места в системе противовоздушной обороны.

Однако, на появление в Украине ракет дальнего радиуса действия ATACMS: россия отреагировала отводом техники и вооружения из зон потенциального поражения.

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