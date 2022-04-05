Українська ППО вночі збила дві ворожі ракети над Дніпропетровщиною
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Над Дніпропетровською областю українські сили ППО вночі збили дві ворожі ракети. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, пише УНН.
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«Починаємо день з гарної новини. Вночі наша ППО збила над областю дві ворожі ракети. Уламки спричинили незначне займання у одному з сіл. Та на щастя, ніхто не постраждав», — йдеться в повідомленні Резніченка у Telegram.
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Голова ОВА додав, що має відео, проте зараз діє заборона на оприлюднення такої інформації.
Станом на зараз ситуація в області спокійна, вказав він.
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4 квітня на Волині українські сили ППО збили повітряну ціль.