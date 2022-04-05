Українська ППО вночі збила дві ворожі ракети над Дніпропетровщиною

Цитата

«Починаємо день з гарної новини. Вночі наша ППО збила над областю дві ворожі ракети. Уламки спричинили незначне займання у одному з сіл. Та на щастя, ніхто не постраждав», — йдеться в повідомленні Резніченка у Telegram.

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Голова ОВА додав, що має відео, проте зараз діє заборона на оприлюднення такої інформації.

Станом на зараз ситуація в області спокійна, вказав він.

Доповнення

4 квітня на Волині українські сили ППО збили повітряну ціль.