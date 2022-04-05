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Украинская ПВО ночью сбила две вражеские ракеты над Днепропетровской областью

Киев • УНН

 • 132708 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Над Днепропетровской областью украинские силы ПВО ночью сбили две вражеские ракеты. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, пишет УНН.

Украинская ПВО ночью сбила две вражеские ракеты над Днепропетровской областью

Цитата

"Начинаем день с хорошей новости. Ночью наша ПВО сбила над областью две вражеские ракеты. Обломки вызвали незначительное возгорание в одном из сел. Но к счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении Резниченко в Telegram.

Детали

Глава ОВА добавил, что имеет видео, однако сейчас действует запрет на обнародование такой информации.

По состоянию на сейчас ситуация в области спокойная, указал он.

Дополнение

4 апреля на Волыни украинские силы ПВО сбили воздушную цель.

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