На Волині сили ППО збили повітряну ціль

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"За попередніми даними, силами ППО була збита повітряна ціль на Маневиччині. Уламки впали на будівлю одного з населених пунктів. Жертв немає. Зараз на місці працюють спеціалісти", — йдеться в повідомленні.

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Українські військові знищили від початку війни 647 танків, 147 літаків, 330 артилерійських систем та сотень одиниць іншої військової техніки.