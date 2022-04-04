На Волыне силы ПВО сбили воздушную цель

Цитата

"По предварительным данным, силами ПВО была сбита воздушная цель на Маневичине. Обломки упали на здание одного из населенных пунктов. Жертв нет. Сейчас на месте работают специалисты", - говорится в сообщении.

Добавим

Украинские военные уничтожили от начала войны 647 танков, 147 самолетов, 330 артиллерийских систем и сотен единиц другой военной техники.