Українська ГТС готова до прокачування російського газу з 2020 року - "Укртрансгаз"

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Українська газотранспортна система готова до транзиту російського газу до Європи після 1 січня 2020 року. Про це сьогодні розповів під час міжнародної конференції “Нафтогазова галузь України: виклики та можливості” т.в.о. президента АТ “Укртрансгаз” Андрій Хоменко, передає кореспондент УНН.