Українська ГТС готова до прокачування російського газу з 2020 року - "Укртрансгаз"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Українська газотранспортна система готова до транзиту російського газу до Європи після 1 січня 2020 року. Про це сьогодні розповів під час міжнародної конференції “Нафтогазова галузь України: виклики та можливості” т.в.о. президента АТ “Укртрансгаз” Андрій Хоменко, передає кореспондент УНН.
“Відповідь однозначно так”, — сказав Хоменко, відповідаючи на запитання про те, чи готова українська ГТС прокачувати російський газ після 1 січня 2020 року.
Проте т.в.о. президента “Укртрансгазу” наголосив, що найближчими двома роками запланована реконструкція і модернізація основних компресорних агрегатів, винятково виходячи з консервативного підходу “нульовий транзит”.
“Тобто протягом цього року і протягом наступного року ми не передбачаємо модернізацію, реконструкцію жодної компресорної станції, яка буде виконувати транзитну функцію”, — розповів Хоменко.
Водночас, за його словами, якщо у транзитному контракті між “Нафтогазом” і “Газпромом” буде визначено чіткі обсяги і довгострокові плани щодо транзиту на найближчі 5-10 років, то Україна зможе дуже швидко забезпечити реалізувати план з модернізації на найближчі 5-10 років всіх компресорних станціях, що відповідають за транзит газу.
Як повідомляв УНН, У ЄС очікують нелегких перемовин щодо транзиту газу українською ГТС після 2020 року.