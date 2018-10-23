У ЄС очікують нелегких перемовин щодо транзиту газу українською ГТС після 2020 року

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Тристоронні газові переговори у форматі Україна-ЄС-РФ щодо транзиту газу українською газотранспортною системою після 2020 року будуть нелегкими. Про це сьогодні сказав на міжнародній конференції "Нафтогазова галузь України: виклики та можливості" перший радник і керівник операційного відділу Представництва ЄС в Україні Йоханнес Бауер, передає кореспондент УНН.