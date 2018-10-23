У ЄС очікують нелегких перемовин щодо транзиту газу українською ГТС після 2020 року
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Тристоронні газові переговори у форматі Україна-ЄС-РФ щодо транзиту газу українською газотранспортною системою після 2020 року будуть нелегкими. Про це сьогодні сказав на міжнародній конференції "Нафтогазова галузь України: виклики та можливості" перший радник і керівник операційного відділу Представництва ЄС в Україні Йоханнес Бауер, передає кореспондент УНН.
“Європейська комісія розпочала переговори, щоб визначити майбутні кроки в цьому напрямку після 2020 року на основі нових ринкових реалій в Україні. Ці переговори не будуть легкими. Але ми робимо все для того, щоб досягти успіху”, — сказав він.
Водночас, Й.Бауер наголосив на тому, що основні зусилля України мають бути зосереджені на створені повністю окремої газотранспортної системи у співробітництві з європейськими партнерами.
“Це стане основою для того, щоб забезпечити транзит газу через Україну до ЄС у майбутньому. Для цього потрібне активне співробітництво з „Укртрансгазом“, „Нафтогазом“ та іншими зацікавленими особами. ЄС працює в цьому напрямку”, — зауважив він.
Як повідомляв УНН, “Нафтогаз” та МГУ домовилися відокремити оператора ГТС з 1 січня 2020 року.