В ЕС ожидают нелегких переговоров по транзиту газа украинской ГТС после 2020 года
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Трехсторонние газовые переговоры в формате Украина-ЕС-РФ по транзиту газа украинской газотранспортной системой после 2020 года будут нелегкими. Об этом сказал на международной конференции "Нефтегазовая отрасль Украины: вызовы и возможности" первый советник и руководитель операционного отдела Представительства ЕС в Украине Йоханнес Бауэр, передает корреспондент УНН.
“Европейская комиссия начала переговоры, чтобы определить будущие шаги в этом направлении после 2020 года на основе новых рыночных реалий в Украине. Эти переговоры не будут легкими. Но мы делаем все для того, чтобы добиться успеха”, — сказал он.
В то же время Й.Бауэр отметил, что основные усилия Украины должны быть сосредоточены на создании полностью отдельной газотранспортной системы в сотрудничестве с европейскими партнерами.
“Это станет основой для того, чтобы обеспечить транзит газа через Украину в ЕС в будущем. Для этого нужно активное сотрудничество с „Укртрансгазом“, „Нафтогазом“ и другими заинтересованными лицами. ЕС работает в этом направлении”, — отметил он.
Как сообщал УНН, “Нафтогаз” и МГУ договорились отделить оператора ГТС с 1 января 2020 года.