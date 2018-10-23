В ЕС ожидают нелегких переговоров по транзиту газа украинской ГТС после 2020 года

“Европейская комиссия начала переговоры, чтобы определить будущие шаги в этом направлении после 2020 года на основе новых рыночных реалий в Украине. Эти переговоры не будут легкими. Но мы делаем все для того, чтобы добиться успеха”, — сказал он.

В то же время Й.Бауэр отметил, что основные усилия Украины должны быть сосредоточены на создании полностью отдельной газотранспортной системы в сотрудничестве с европейскими партнерами.

“Это станет основой для того, чтобы обеспечить транзит газа через Украину в ЕС в будущем. Для этого нужно активное сотрудничество с „Укртрансгазом“, „Нафтогазом“ и другими заинтересованными лицами. ЕС работает в этом направлении”, — отметил он.

Как сообщал УНН, “Нафтогаз” и МГУ договорились отделить оператора ГТС с 1 января 2020 года.