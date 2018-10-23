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В ЕС ожидают нелегких переговоров по транзиту газа украинской ГТС после 2020 года

В ЕС ожидают нелегких переговоров по транзиту газа украинской ГТС после 2020 года

Киев  •  УНН

 • 8677 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Трехсторонние газовые переговоры в формате Украина-ЕС-РФ по транзиту газа украинской газотранспортной системой после 2020 года будут нелегкими. Об этом сказал на международной конференции "Нефтегазовая отрасль Украины: вызовы и возможности" первый советник и руководитель операционного отдела Представительства ЕС в Украине Йоханнес Бауэр, передает корреспондент УНН.

“Европейская комиссия начала переговоры, чтобы определить будущие шаги в этом направлении после 2020 года на основе новых рыночных реалий в Украине. Эти переговоры не будут легкими. Но мы делаем все для того, чтобы добиться успеха”, — сказал он.

В то же время Й.Бауэр отметил, что основные усилия Украины должны быть сосредоточены на создании полностью отдельной газотранспортной системы в сотрудничестве с европейскими партнерами.

“Это станет основой для того, чтобы обеспечить транзит газа через Украину в ЕС в будущем. Для этого нужно активное сотрудничество с „Укртрансгазом“, „Нафтогазом“ и другими заинтересованными лицами. ЕС работает в этом направлении”, — отметил он.

Как сообщал УНН, “Нафтогаз” и МГУ договорились отделить оператора ГТС с 1 января 2020 года.

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