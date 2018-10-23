Украинская ГТС готова к прокачке российского газа с 2020 года - "Укртрансгаз"

"Ответ однозначно да", - сказал Хоменко, отвечая на вопрос о том, готова ли украинская ГТС прокачивать российский газ после 1 января 2020 года.

Однако и.о. президента "Укртрансгаза" отметил, что в ближайшие два года запланирована реконструкция и модернизация основных компрессорных агрегатов, исключительно исходя из консервативного подхода "нулевой транзит".

"То есть в течение этого года и в течение следующего года мы не предусматриваем модернизацию, реконструкцию одной компрессорной станции, которая будет выполнять транзитную функцию", - рассказал Хоменко.

Однако, по его словам, если в транзитном контракте между "Нафтогазом" и "Газпромом" будут определены четкие объемы и долгосрочные планы по транзиту на ближайшие 5-10 лет, то Украина сможет очень быстро обеспечить реализовать план по модернизации на ближайшие 5-10 лет всех компрессорных станциях, отвечающие за транзит газа.

Как сообщал УНН, в ЕС ожидают нелегких переговоров по транзиту газа украинской ГТС после 2020 года.