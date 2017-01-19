Українська гривня стане найстабільнішою валютою у 2017 році - Bloomberg

Згідно з підрахунками аналітиків, інфляція в Україні в 2017 році буде коливатися у межах 10%.

Також повідомляється, що коефіцієнт ризику для України в 2017 році становитиме 21,5%, оскільки прогнозований рівень інфляції перевищує закладений до державного бюджету на 2%.

Як повідомляв УНН, О.Чурій заявив, що у НБУ достатньо інструментів для згладжування надмірних коливань курсу гривні.