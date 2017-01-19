Украинская гривна станет самой стабильной валютой в 2017 году - Bloomberg
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Волатильность гривны в 2017 году составит 0,6% и украинская валюта станет самой стабильной в мире. Об этом говорится в обзоре аналитиков Bloomberg, передает УНН.
Согласно подсчетам аналитиков, инфляция в Украине в 2017 году будет колебаться в пределах 10%.
Также сообщается, что коэффициент риска для Украины в 2017 году составит 21,5%, поскольку прогнозируемый уровень инфляции превышает заложенный в государственный бюджет на 2%.
Как сообщал УНН, А.Чурий заявил, что у НБУ есть достаточно инструментов для сглаживания чрезмерных колебаний курса гривны.