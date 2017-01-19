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Украинская гривна станет самой стабильной валютой в 2017 году - Bloomberg

Украинская гривна станет самой стабильной валютой в 2017 году - Bloomberg

Киев • УНН

 • 17461 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Волатильность гривны в 2017 году составит 0,6% и украинская валюта станет самой стабильной в мире. Об этом говорится в обзоре аналитиков Bloomberg, передает УНН.

Согласно подсчетам аналитиков, инфляция в Украине в 2017 году будет колебаться в пределах 10%.

Также сообщается, что коэффициент риска для Украины в 2017 году составит 21,5%, поскольку прогнозируемый уровень инфляции превышает заложенный в государственный бюджет на 2%.

Как сообщал УНН, А.Чурий заявил, что у НБУ есть достаточно инструментов для сглаживания чрезмерных колебаний курса гривны.

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