Українська гандбольна збірна виборола перший виграш у відборі на ЧЄ-2020

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Збірна України з гандболу здобула першу перемогу у відбірному турнірі на чоловічий чемпіонат Європи-2020. Про це інформує Федерація гандболу України, передає УНН.

У домашній грі 2-го туру в Сумах команда Сергія Бебешка впевнено розібралася з Чорногорією 29:24. Блискучий матч видав воротар господарів Геннадій Комок. У нападі найбільш результативним став лівий півсередній Владислав Остроушко — 7 м’ячів.

Для збірної України це перша перемога під керівництвом нового тренерського штабу і черговий успішний матч на сумський арені, де ще не було жодної поразки (три перемоги і одна нічия).

Примітно, що після двох турів збірна України з двома очками займає друге місце в турнірній таблиці. На чемпіонат Європи вийдуть дві найкращі команди кожної з восьми відбірних групи, а також чотири команди, з тих, що посядуть треті місця.

Додамо, наступні матчі “синьо-жовта” команда проведе в квітні 2019 року, коли двічі зіграє з Фарерськими островами.

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