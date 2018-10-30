Украинская гандбольная сборная завоевала первый выигрыш в отборе на ЧЕ-2020

У домашней игре 2-го тура в Сумах команда Сергея Бебешко уверенно разобралась с Черногорией 29:24. Блестящий матч выдал вратарь хозяев Геннадий Комок. В нападении наиболее результативным стал левый полусреднем Владислав Остроушко — 7 мячей.

Для сборной Украины это первая победа под руководством нового тренерского штаба и очередной успешный матч на сумской арене, где еще не было ни одного поражения (три победы и одна ничья).

Примечательно, что после двух туров сборная Украины с двумя очками занимает второе место в турнирной таблице. На чемпионат Европы выйдут две лучшие команды каждой из восьми отборочных группы, а также четыре команды, из тех, которые займут третьи места.

Добавим, следующие матчи “сине-желтая” команда проведет в апреле 2019 года, когда дважды сыграет с Фарерскими островами.