Українська боксерка стала срібною призеркою молодіжного ЧС

Деталі

Фінальний поєдинок киянки у ваговій категорії до 54 кг проти спортсменки з Узбекистану Нігіни Уктамової став одним з найкращих та найдраматичніших на цьогорічному форумі. Перший раунд був за українкою, та два наступних судді віддали її суперниці. У підсумку - перемога представниці Узбекистану у дуже "близькому" поєдинку з рахунком 4:1.

19-річна вихованка київської школи боксу Лакійчук, таким чином, посіла друге місце на світовій першості, що є успіхом для всього українського жіночого боксу.

Що передувало цьому

Чотири українці пробилися до фіналу молодіжного чемпіонату світу з боксу.