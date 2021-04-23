Українська боксерка стала срібною призеркою молодіжного ЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Українська спортсменка Христина Лакійчук завоювала срібну нагороду на чемпіонаті світу серед молоді-2021, який проходить у місті Кельце, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію боксу України.
Деталі
Фінальний поєдинок киянки у ваговій категорії до 54 кг проти спортсменки з Узбекистану Нігіни Уктамової став одним з найкращих та найдраматичніших на цьогорічному форумі. Перший раунд був за українкою, та два наступних судді віддали її суперниці. У підсумку - перемога представниці Узбекистану у дуже "близькому" поєдинку з рахунком 4:1.
19-річна вихованка київської школи боксу Лакійчук, таким чином, посіла друге місце на світовій першості, що є успіхом для всього українського жіночого боксу.
Що передувало цьому
Чотири українці пробилися до фіналу молодіжного чемпіонату світу з боксу.