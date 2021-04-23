Украинский боксер стала серебряным призером молодежного ЧМ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Украинская спортсменка Кристина Лакийчук завоевала серебряную награду на чемпионате мира среди молодежи-2021, который проходит в городе Кельце, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию бокса Украины.
Детали
Финальный поединок киевлянки в весовой категории до 54 кг против спортсменки из Узбекистана Нигины Уктамовои стал одним из лучших и самых драматичных на нынешнем форуме. Первый раунд был за украинском, и два следующих судьи отдали ее соперницы. В итоге - победа представительницы Узбекистана в очень "близком" поединке со счетом 4: 1.
19-летняя воспитанница киевской школы бокса Лакийчук, таким образом, заняла второе место на мировом первенстве, что является успехом для всего украинского женского бокса.
Что предшествовало этому
Четыре украинца пробились в финал молодежного чемпионата мира по боксу.