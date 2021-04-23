Украинский боксер стала серебряным призером молодежного ЧМ

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Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 73159 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 129405 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 184656 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 186557 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 271479 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 314098 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157028 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142912 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 269136 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 126312 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

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Актуальное
Украинский боксер стала серебряным призером молодежного ЧМ

Украинский боксер стала серебряным призером молодежного ЧМ

Киев  •  УНН

 • 21634 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Украинская спортсменка Кристина Лакийчук завоевала серебряную награду на чемпионате мира среди молодежи-2021, который проходит в городе Кельце, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию бокса Украины.

Детали

Финальный поединок киевлянки в весовой категории до 54 кг против спортсменки из Узбекистана Нигины Уктамовои стал одним из лучших и самых драматичных на нынешнем форуме. Первый раунд был за украинском, и два следующих судьи отдали ее соперницы. В итоге - победа представительницы Узбекистана в очень "близком" поединке со счетом 4: 1.

19-летняя воспитанница киевской школы бокса Лакийчук, таким образом, заняла второе место на мировом первенстве, что является успехом для всего украинского женского бокса.

Что предшествовало этому

Четыре украинца пробились в финал молодежного чемпионата мира по боксу.

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