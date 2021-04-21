Чотири українці пробилися до фіналу молодіжного чемпіонату світу з боксу

Деталі

У підсумку четверо наших співвітчизників із шести успішно подолали півфінальний бар’єр і здобули право поборотися за золоті нагороди. А ще двох боксерів - Руслана Цикало (52 кг) та Дениса Салабая (81 кг) - вже стали володарями бронзових медалей світової першості.

Наша Христина Лакійчук на шляху до фіналу перебоксувала полячку Ампульську, Юрій Захараєв виграв бій у кубинця Лафоса, Боробой Матякубов завдав поразки киргизу Ташиєву, а Ілля Тогобицький вийшов переможцем з протистояння із росіянином Усовим.

Відзначається, що нинішній результат - вже надзвичайно успішний для української команди. Так, на попередньому чемпіонаті світу серед молоді, що проходив у 2018 році в Будапешті (Угорщина), лише один представник української збірної вийшов у фінали - Марія Ловчинська (+81 кг).

Доповнення

Жіночі фінали на першості світу відбудуться завтра, а чоловічі – 23-го квітня.