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Чотири українці пробилися до фіналу молодіжного чемпіонату світу з боксу

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. На чемпіонаті світу з боксу серед молоді-2021, який проходить у місті Кельце (Польща), відбувся день півфіналів. Про це інформує пресслужба ФБУ, передає УНН.

Деталі

У підсумку четверо наших співвітчизників із шести успішно подолали півфінальний бар’єр і здобули право поборотися за золоті нагороди. А ще двох боксерів - Руслана Цикало (52 кг) та Дениса Салабая (81 кг) - вже стали володарями бронзових медалей світової першості.

Наша Христина Лакійчук на шляху до фіналу перебоксувала полячку Ампульську, Юрій Захараєв виграв бій у кубинця Лафоса, Боробой Матякубов завдав поразки киргизу Ташиєву, а Ілля Тогобицький вийшов переможцем з протистояння із росіянином Усовим.

Відзначається, що нинішній результат - вже надзвичайно успішний для української команди. Так, на попередньому чемпіонаті світу серед молоді, що проходив у 2018 році в Будапешті (Угорщина), лише один представник української збірної вийшов у фінали - Марія Ловчинська (+81 кг).

Доповнення

Жіночі фінали на першості світу відбудуться завтра, а чоловічі – 23-го квітня.

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