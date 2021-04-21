Четыре украинца пробились в финал молодежного чемпионата мира по боксу
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. На чемпионате мира по боксу среди молодежи-2021, который проходит в городе Кельце (Польша), состоялся день полуфиналов. Об этом сообщает пресс-служба ФБУ, передает УНН.
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В итоге четверо наших соотечественников из шести успешно преодолели полуфинальный барьер и получили право побороться за золотые награды. А еще двух боксеров - Руслан Цыкало (52 кг) и Денис Салабай (81 кг) - уже стали обладателями бронзовых медалей мирового первенства.
Наша Кристина Лакийчук на пути к финалу перебоксировала полячку Ампульську, Юрий Захараев выиграл бой у кубинца Лафоса, Боробой Матякубов нанес поражение киргизу Ташиеву, а Илья Тогобицкий вышел победителем из противостояния с россиянином Усовым.
Отмечается, что нынешний результат - уже очень успешный для украинской команды. Так, на предыдущем чемпионате мира среди молодежи, который проходил в 2018 году в Будапеште (Венгрия), только один представитель украинской сборной вышел в финалы - Мария Ловчинская (+81 кг).
дополнение
Женские финалы на первенстве мира состоятся завтра, а мужские - 23-го апреля.