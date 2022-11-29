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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Україна припинила дію угоди з білоруссю про співробітництво у сфері використання космічного простору

Україна припинила дію угоди з білоруссю про співробітництво у сфері використання космічного простору

Київ • УНН

 • 1201414 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Кабінет міністрів припинив дію Рамкової угоди між Україною та білорусю про співробітництво у сфері дослідження і використання космічного простору в мирних цілях. Про це повідомляє представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.

Цитата

«Припинено дію Рамкової угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво у сфері дослідження і використання космічного простору в мирних цілях, підписаної 12.06.2009 у м. Києві», - написав Мельничук.

Доповнення

Кабінет міністрів України припинив дію Угоди про співробітництво між Міністерствами внутрішніх справ України та білорусі.

Україна розірвала угоду з білоруссю про судноплавство внутрішніми водними шляхами.

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