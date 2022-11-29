Україна припинила дію угоди з білоруссю про співробітництво у сфері використання космічного простору
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Кабінет міністрів припинив дію Рамкової угоди між Україною та білорусю про співробітництво у сфері дослідження і використання космічного простору в мирних цілях. Про це повідомляє представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.
Цитата
«Припинено дію Рамкової угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво у сфері дослідження і використання космічного простору в мирних цілях, підписаної 12.06.2009 у м. Києві», - написав Мельничук.
Доповнення
Кабінет міністрів України припинив дію Угоди про співробітництво між Міністерствами внутрішніх справ України та білорусі.
Україна розірвала угоду з білоруссю про судноплавство внутрішніми водними шляхами.