Уряд припинив дію Угоди про співробітництво між МВС України та білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Кабінет міністрів України припинив дію Угоди про співробітництво між Міністерствами внутрішніх справ України та білорусі. Про це УНН повідомляє з посиланням на представника уряду в парламенті Тараса Мельничука.
Цитата
“Припинено дію Угоди про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ республіки білорусь, здійснену 06.03.1992”, – йдеться в повідомленні.
Доповнення
2 серпня Кабінет міністрів України припинив дію угоди між Урядами України та республіки білорусь про виробничу і науково-технічну кооперацію підприємств і організацій оборонних галузей промисловості, вчинену 25.06.2001 року.