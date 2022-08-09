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Уряд припинив дію Угоди про співробітництво між МВС України та білорусі

Уряд припинив дію Угоди про співробітництво між МВС України та білорусі

Київ • УНН

 • 158875 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Кабінет міністрів України припинив дію Угоди про співробітництво між Міністерствами внутрішніх справ України та білорусі. Про це УНН повідомляє з посиланням на представника уряду в парламенті Тараса Мельничука.

Цитата

“Припинено дію Угоди про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ республіки білорусь, здійснену 06.03.1992”, – йдеться в повідомленні.

Доповнення

2 серпня Кабінет міністрів України припинив дію угоди між Урядами України та республіки білорусь про виробничу і науково-технічну кооперацію підприємств і організацій оборонних галузей промисловості, вчинену 25.06.2001 року.

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