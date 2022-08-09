Уряд припинив дію Угоди про співробітництво між МВС України та білорусі

Цитата

“Припинено дію Угоди про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ республіки білорусь, здійснену 06.03.1992”, – йдеться в повідомленні.

Доповнення

2 серпня Кабінет міністрів України припинив дію угоди між Урядами України та республіки білорусь про виробничу і науково-технічну кооперацію підприємств і організацій оборонних галузей промисловості, вчинену 25.06.2001 року.