Україна припинила дію ще однієї угоди з білоруссю
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Кабінет міністрів України припинив дію ще однієї угоди з урядом білорусі. Про це у Telegram повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.
Цитата
"Припинено дію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про виробничу і науково-технічну кооперацію підприємств і організацій оборонних галузей промисловості, вчинену 25.06.2001", - написав Мельничук.
Раніше
Кабінет міністрів України денонсував угоду з білоруссю про судноплавство внутрішніми водними шляхами.