Украина прекратила действие соглашения с беларусью о сотрудничестве в сфере использования космического пространства

Цитата

«Прекращено действие Рамочного соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством Республики беларусь о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях, подписанного 12.06.2009 г. в Киеве», - написал Мельничук.

Дополнение

Кабинет министров Украины прекратил действие Соглашения о сотрудничестве между Министерствами внутренних дел Украины и беларуси.

Украина расторгла соглашение с белорусью о судоходстве внутренними водными путями.