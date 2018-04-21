Україно-молдовський КПП "Паланка" буде функціонувати за європейськими стандартами - прем'єр Молдови
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Спільний контрольно-пропускний пункт "Паланка" на ділянці україно-молдовського кордону буде функціонувати за європейськими стандартами і вперше забезпечить повний контроль Республіки Молдова на окупованому ділянці Пріднетсровья. Про це заявив прем'єр-міністр РМ Павло Філіп під час відвідування будівельного майданчика КПП "Паланка", яка буде здана в експлуатацію до кінця 2018 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу уряду.
"Одне з найбільших задоволень для мене - бачити, як працюють підйомні крани, бульдозери. І хоча сьогодні здається, що ми бачимо ще мало будівель тут, робота, виконана до цих пір - величезна... Даний пункт надасть якісні послуги, подібні до тих, які надаються при перетині кордону ЄС, за тими ж стандартами", - сказав Павло Філіп.
Як зазначив Павло Філіп, спільний контрольно-пропускний пункт надасть громадянам ряд переваг, зокрема, контроль буде здійснюватися один раз митниками та прикордонниками Молдови та України, що скоротить час проходження кордону і збільшить пасажиропотік і оборот товарів, а також знизить рівень корупції та порушень на ділянці.
Філіп також подякував президенту України Петру Порошенко за підписання закону про спільний контроль на молдавсько-українському кордоні.
"Ми вдячні нашим українським колегам. Вперше за 25 років Республіка Молдова буде повністю контролювати свої кордони, в тому числі на придністровській ділянці", - резюмував Філіп.
Будівництво прикордонного пункту "Паланка" почалося в червні 2017 року. На сьогоднішній день виконано 30% запланованих робіт. Проект здійснюється за власний кошт Європейського Союзу в рамках проекту ПРООН Молдова. Загальний бюджет становить 5,56 млн. Євро, з яких 4,5 млн. Надані ЄС, а 1,5 млн. - державний внесок.
Як повідомляв УНН, прикордонники і митники України та Республіки Молдова розпочали здійснення спільного прикордонного та митного контролю осіб, транспортних засобів, товарів та вантажів в пункті пропуску “Паланка”.