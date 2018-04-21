Україно-молдовський КПП "Паланка" буде функціонувати за європейськими стандартами - прем'єр Молдови

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Спільний контрольно-пропускний пункт "Паланка" на ділянці україно-молдовського кордону буде функціонувати за європейськими стандартами і вперше забезпечить повний контроль Республіки Молдова на окупованому ділянці Пріднетсровья. Про це заявив прем'єр-міністр РМ Павло Філіп під час відвідування будівельного майданчика КПП "Паланка", яка буде здана в експлуатацію до кінця 2018 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу уряду.