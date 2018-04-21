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Украина-молдавский КПП "Паланка" будет функционировать по европейским стандартам - премьер Молдовы

Киев • УНН

 • 14390 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Общий контрольно-пропускной пункт "Паланка" на участке украино-молдавской границы будет функционировать по европейским стандартам и впервые обеспечит полный контроль Республики Молдова на оккупированном участке Приднетсровья. Об этом заявил премьер-министр РМ Павел Филип во время посещения строительной площадки КПП "Паланка", которая будет сдана в эксплуатацию к концу 2018 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

Украина-молдавский КПП "Паланка" будет функционировать по европейским стандартам - премьер Молдовы

"Одно из самых больших удовольствий для меня - видеть, как работают подъемные краны, бульдозеры. И хотя сегодня кажется, что мы видим еще мало зданий здесь, работа, выполненная до сих пор - огромная... Данный пункт предоставит качественные услуги, подобные тем , которые предоставляются при пересечении границы ЕС, по тем же стандартам", - сказал Павел Филип.

Как отметил Павел Филип, общий контрольно-пропускной пункт предоставит гражданам ряд преимуществ, в частности, контроль будет осуществляться один раз таможенниками и пограничниками Молдовы и Украины, что сократит время прохождения границы и увеличит пассажиропоток и оборот товаров, а также снизит уровень коррупции и нарушений на участке .

Филипп также поблагодарил президента Украины Петра Порошенко за подписание закона о совместном контроле на молдавско-украинской границе.

"Мы благодарны нашим украинским коллегам. Впервые за 25 лет Республика Молдова будет полностью контролировать свои границы, в том числе на приднестровском участке", - резюмировал Филипп.

Строительство пограничного пункта "Паланка" началось в июне 2017 года. На сегодняшний день выполнено 30% запланированных работ. Проект осуществляется на средства Европейского Союза в рамках проекта ПРООН Молдова. Общий бюджет составляет 5,56 млн евро, из которых 4,5 млн предоставляемые ЕС, а 1,5 млн - государственный взнос.

Как сообщал УНН, пограничники и таможенники Украины и Республики Молдова начали осуществление совместного пограничного и таможенного контроля лиц, транспортных средств, товаров и грузов в пункте пропуска "Паланка".

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