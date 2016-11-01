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Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
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Українка Ю.Єлістратова потрапила до 20-ки найкращих триатлоністок світу

Українка Ю.Єлістратова потрапила до 20-ки найкращих триатлоністок світу

Київ • УНН

 • 7113 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Міжнародна федерація триатлону (ITU) оприлюднила новий табель про ранги, у якому присутні українські спортсмени, повідомляє УНН з посиланням на сайт федерації триатлону України.

Порівняно з попереднім рейтингом, найсильніша триатлетка України Юлія Єлістратова піднялася на дві сходинки і нині займає 20-те місце. Список найсильніших триатлеток і надалі очолює американка Гвен Йоргенсен.

У чоловіків перше місце серед представників "жовто-блакитних" залишається за Іваном Івановим – триатлет із Горішніх Плавнів, який нещодавно посів 13-те місце на етапі Кубка світу в Кореї, нині займає 93-тю позицію.

Повідомляється, що на відміну від жіночого рейтингу, у чоловіків відстань від лідера до найближчого переслідувача не є такою великою та безальтернативною - Данило Сапунов нині посідає 152-ге місце, а Єгор Мартиненко 163-тє. Лідером світового рейтингу залишається іспанець Маріо Мола.

Нагадаємо, що Ю.Єлістратова третій рік поспіль зберегла за собою лідерство в рейтингу Європейської федерації.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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