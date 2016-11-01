Українка Ю.Єлістратова потрапила до 20-ки найкращих триатлоністок світу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Міжнародна федерація триатлону (ITU) оприлюднила новий табель про ранги, у якому присутні українські спортсмени, повідомляє УНН з посиланням на сайт федерації триатлону України.
Порівняно з попереднім рейтингом, найсильніша триатлетка України Юлія Єлістратова піднялася на дві сходинки і нині займає 20-те місце. Список найсильніших триатлеток і надалі очолює американка Гвен Йоргенсен.
У чоловіків перше місце серед представників "жовто-блакитних" залишається за Іваном Івановим – триатлет із Горішніх Плавнів, який нещодавно посів 13-те місце на етапі Кубка світу в Кореї, нині займає 93-тю позицію.
Повідомляється, що на відміну від жіночого рейтингу, у чоловіків відстань від лідера до найближчого переслідувача не є такою великою та безальтернативною - Данило Сапунов нині посідає 152-ге місце, а Єгор Мартиненко 163-тє. Лідером світового рейтингу залишається іспанець Маріо Мола.
Нагадаємо, що Ю.Єлістратова третій рік поспіль зберегла за собою лідерство в рейтингу Європейської федерації.