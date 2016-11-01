Украинка Ю.Елистратова попала в 20-ку лучших триатлонисток мира

По сравнению с предыдущим рейтингом, самая сильная триатлетка Украины Юлия Елистратова поднялась на две ступеньки и сейчас занимает 20-е место. Список сильнейших триатлеток и в дальнейшем возглавляет американка Гвен Йоргенсен.

У мужчин первое место среди представителей "сине-желтых" остается за Иваном Ивановым - триатлет из Полтавской области, недавно занял 13-е место на этапе Кубка мира в Корее, в настоящее время занимает 93-ю позицию.

Сообщается, что в отличие от женского рейтинга, у мужчин расстояние от лидера до ближайшего преследователя не является таким большим и безальтернативным - Даниил Сапунов сейчас занимает 152-е место, а Егор Мартыненко 163-е. Лидером мирового рейтинга остается испанец Марио Мола.

Напомним, что Ю.Елистратова третий год подряд сохраняет за собой лидерство в рейтинге Европейской федерации.