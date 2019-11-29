Українка вдруге поспіль стала найрезультативнішою баскетболісткою матчу Євроліги
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Капітан національної збірної України з баскетболу Аліна Ягупова знову стала найрезультативнішою в матчі найпрестижніших клубних змагань Старого світу – Євроліги, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.
Наша землячка допомогла турецькому "Фенербахче" перемогти вдома італійську "Скіо" – 58:43. Українка відіграла 30:52 хвилини. За цей час набрала 15 очок, 6 підбирань 3 передачі. Більше неї очок у грі ніхто не набирав.
Варто відзначити, що це вже четверта перемога "Фенербахче" в п'яти матчах групового етапу. Команда очолює групу В.
Натомість Ягупова залишається лідером турніру за середньою результативністю – 20,2 очка за матч.
Нагадаємо, минулого туру Євроліги Ягупова також посіла першу сходинку за результативністю в матчі турніру.