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Українка вдруге поспіль стала найрезультативнішою баскетболісткою матчу Євроліги

Українка вдруге поспіль стала найрезультативнішою баскетболісткою матчу Євроліги

Київ • УНН

 • 10209 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Капітан національної збірної України з баскетболу Аліна Ягупова знову стала найрезультативнішою в матчі найпрестижніших клубних змагань Старого світу – Євроліги, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.

Наша землячка допомогла турецькому "Фенербахче" перемогти вдома італійську "Скіо" – 58:43. Українка відіграла 30:52 хвилини. За цей час набрала 15 очок, 6 підбирань 3 передачі. Більше неї очок у грі ніхто не набирав.

Варто відзначити, що це вже четверта перемога "Фенербахче" в п'яти матчах групового етапу. Команда очолює групу В.

Натомість Ягупова залишається лідером турніру за середньою результативністю – 20,2 очка за матч.

Нагадаємо, минулого туру Євроліги Ягупова також посіла першу сходинку за результативністю в матчі турніру.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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